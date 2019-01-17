США разместят на Аляске новые станции перехвата ракет

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Американские военные в рамках новой стратегии ПРО разместят на Аляске новые станции перехвата ракет. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

В ходе выступления в Пентагоне он объявил, что речь пойдет о "новых станциях перехвата наземного базирования на Аляске, о новых радарах и сенсорах".

Он пояснил, что речь пойдет о 20 станциях.

Их размещение - один из приоритетов презентованной президентом новой стратегии США по развитию ПРО.

Прогресс в гиперзвуке

Трамп также заявил, что США далеко продвинулись в работе над гиперзвуковыми ракетами и не утратят лидерства в этой сфере.

"Мы сильно продвинулись в работе над гиперзвуковыми технологиями и над ракетами", - сказал он, выступая в Пентагоне.

"Мы всегда будем первыми (в этой сфере - ИФ), равно как и во всех других сферах деятельности", - пообещал Трамп.

"Начало новой эры" в ПРО США

Администрация США работает над тем, чтобы система ПРО была в состоянии защитить население от всех типов ракет, вне зависимости от того, откуда проводится их пуск, заявил Трамп.

"Мы должны быть в состоянии отслеживать и уничтожать любые ракеты, в любое время, в любом месте и вне зависимости от того, откуда совершен пуск", - сказал он.

Президент отметил, что система ПРО США должна быть готова действовать как при преднамеренном нападении на страну, так и в случае запуска ракет в результате ошибки.

"Мы должны быть в состоянии уничтожить любые запускаемые (в сторону США - ИФ) ракеты. Речь идет как о нашей борьбе против враждебно настроенных государств, так и о случаях, когда кто-то совершает ошибку", - заявил Трамп.

Для этого, напомнил президент, США готовы использовать и сенсоры, которые из космоса могут отслеживать пуски ракет.

Трамп также выступил за активизацию поставок американских систем ПРО союзникам и партнерам Вашингтона.

"Наш план указывает на то, чтобы Пентагон уделил приоритетное внимание продаже американских систем и технологий ПРО нашим союзникам и партнерам", - сказал президент США.

"Мы хотим, чтобы они (союзники - ИФ) были способны защищаться. И они готовы платить за прекраснейшие ракеты в мире", - добавил американский лидер.

При этом он отметил "начало новой эры" в программе ПРО США.

Между тем, Трамп подчеркнул, что "главная наша обязанность - это защита нашей страны".

"Сильная Америка остается лучшим способом для того, чтобы избегать конфликтов, продвигать мир", - заявил президент США.

Трамп, выступая в Пентагоне, предупредил о постоянном усовершенствовании иностранными государствами своих ракетных арсеналов.

"По всему миру наши иностранные противники, конкуренты и страны-изгои постоянно совершенствуют ракетные арсеналы, все они. Их арсеналы становятся больше, мощнее и сильнее. И мы тоже становимся больше и сильнее во всех отношениях", - заявил он.

"Разрушительная сила (этих арсеналов - ИФ) становится сильнее, и они сфокусировали свое внимание на разработке ракет большой дальности, которые могут достигать целей в США", - сказал Трамп.

Поэтому, отметил американский президент, США будут делать все возможное для обеспечения безопасности американцев.