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Объем космического мусора вокруг Земли оценили более чем в 7 тыс. тонн

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - США, Россия и Китай являются лидерами в загрязнении околоземного пространства космическим мусором, говорится в опубликованных тезисах статьи, подготовленной к "Королёвским чтениям" сотрудниками Московского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана.

"Масса мусора (на 2017 год эта масса составляет около 7,2 тысячи тонн) на орбите продолжает расти - за последние три года она вырастала каждый год примерно на 100 тонн, или около 2%", - пишут ученые.

"Лидером по количеству космического мусора являются США, на втором месте - Россия, а на третьем - Китай. На эти страны приходится 93% космического мусора. Ежегодно его общий объем увеличивается на четыре процента", - говорится в тезисах.

В миреВ "Роскосмосе" рассказали, сколько сейчас летает космического мусораЧитать подробнее

Больше всего космического мусора образуется из-за разрушения и столкновения орбитальных аппаратов. Кроме того, орбиту засоряют отработанные ступени и разгонные блоки ракет-носителей, уже недействующие спутники, фрагменты, оторвавшиеся при запусках.

"По данным на 2017 год на околоземной орбите находится около 18 тысяч объектов размером более 10 сантиметров, в том числе 1200 спутников, 750 тысяч "летающих пуль" (размер каждой "пули" около сантиметра) и около 150 миллионов совсем мелких фрагментов, размер которых менее миллиметра", - отмечается в документе.

Специалисты напоминают, что если в околоземном пространстве обломки рано или поздно тормозятся, падают и большей частью сгорают в атмосфере, то на геостационарной орбите они могут крутиться вечно. Эксперты предупреждают, что столкновения с космическим мусором могут привезти к опасным последствиям.

"В последнее время все больше ученых настораживает так называемый синдром Кесслера. Это гипотетическое развитие событий на околоземной орбите, когда космический мусор, появившийся в результате многочисленных запусков искусственных спутников, приводит к полной непригодности ближнего космоса для практического использования", - говорится в тезисах.

В статье рассматриваются виды космического мусора, методы борьбы с ним, а также оценивается эффективность использования этих методов.

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Теги: космос

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