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В Пентагоне назвали ориентировочные сроки запуска первых орбитальных элементов ПРО

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - США могут вывести на орбиту первые космические элементы противоракетной обороны в следующее десятилетие, полагает замминистра обороны США Джон Руд.

"Вы сможете увидеть первые эксперименты в 2021-2022 годах... И я думаю, вы сможете увидеть работающие системы в середине - второй половине 2020-х годов", - сказал Руд на брифинге, комментируя опубликованный обзор по противоракетной обороне США.

В обзоре, в частности, отмечалось, что Пентагон планирует рассмотреть возможность размещения на орбите Земли спутников-перехватчиков баллистических ракет.

Президент США Дональд Трамп ранее в четверг заявил о дополнительном размещении на Аляске 20 ракет-перехватчиков системы ПРО.

"Наша стратегия предполагает размещение (на авиабазе) в Форт-Грили на Аляске дополнительно 20 ракет-перехватчиков, а также новых радаров и спутников для раннего предупреждения от пусков ракет против нашей великой державы", - сказал он.

В настоящее время на вооружении системы ПРО США стоят ракеты-перехватчики, которыми оснащены боевые корабли ВМС, и ракеты-перехватчики дальнего радиуса действия наземного базирования, размещенные в штатах Аляска и Калифорния. В частности, на авиабазе в Форт-Грили (Аляска) размещены 40 пусковых установок ракет-перехватчиков и еще 4 - на авиабазе Ванденберг (Калифорния), которые предназначены для перехвата северокорейских ракет в случае их запуска по целям в США. Число наземных перехватчиков планируется увеличить до 64 единиц к 2023 году.

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Теги: США

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