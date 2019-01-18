Интронизация Епифания состоится 3 февраля в день его рождения

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Глава новой церкви Украины Епифаний Думенко объявил, что дата его интронизации назначена на 3 февраля.

"Сегодня я хотел бы официально объявить, что интронизация состоится 3 февраля", - сказал он на презентации книги главы Украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука.

3 февраля Е.Думенко исполнится 40 лет.

15 декабря 2018 года объединительный собор, прошедший в присутствии президента Украины Петра Порошенко, учредил единую поместную церковь Украины и избрал ее руководителя - митрополита Епифания.

6 января патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию томос об автокефалии ПЦУ.