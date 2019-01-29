Монахи Афона отказались участвовать в интронизации главы новой церкви Украины

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - 13 монастырей Афона проголосовали против того, чтобы принимать участие в интронизации главы украинской церкви, учрежденной в Киеве полтора месяца назад.

Как сообщает греческое агентство "Ромфеа", в понедельник Священный Кинот Святой горы на внеочередной сессии решил отказать Константинопольскому патриарху, который просил афонских монахов направить делегацию для участия в интронизации "нового украинского предстоятеля" Епифания Думенко.

По данным издания, из 20 монастырей Афона только семь проголосовали за то, чтобы участвовать в интронизации главы новой церкви в это воскресенье, 3 февраля.

15 декабря в Киеве прошел собор, на котором власти Украины при поддержке Константинополя учредили независимую от Московского патриархата церковь, объединившую представителей неканонических церковных структур страны. 6 января Константинопольский патриарх вручил главе новой церкви томос об автокефалии. На сегодня ни одна из поместных Православных церквей, кроме Константинопольской, эту церковь не признала и не заявила о намерении направить делегацию на интронизацию ее руководителя.