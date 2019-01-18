"Ан-Нусра" заняла около 70% территории демилитаризованной зоны в Идлибе

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в пятницу, что в Идлибе вопреки договоренностям о создании там демилитаризованной зоны "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) "доминирует и нарушает режим демилитаризованной зоны".

"Около 70% этой зоны уже занято террористами", - добавил глава МИД РФ, подчеркнув, что это одна из острых проблем, так как "сохранять этот фактически последний крупный очаг терроризма на территории Сирии бесконечно невозможно".

Лавров заявил в пятницу, что в ходе переговоров с турецкими партнерами на будущей неделе будет обсуждаться вопрос формирования буферной зоны на севере Сирии.

"Турция, как вы знаете, была весьма обеспокоена, что безопасность ее границ может подвергаться рискам. Сейчас в этом районе все-таки намечалась определенная позитивная тенденция, в том числе в связи с тем, что сирийская армия туда выдвинулась при содействии российской военной полиции, и договоренности определенные начали вырисовываться между США и Турцией. Про эти буферные зоны мы еще будем подробно говорить с нашими турецкими коллегами на следующей неделе", - заявил он на пресс-конференции в Москве.