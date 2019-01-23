Армия Сирии отбила атаку "Джабхат ан-Нусры" в зоне деэскалации Идлиб

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Сирийская армия отбила атаку боевиков террористической группировки Джабхат ан-Нусра (запрещена в РФ) в зоне деэскалации Идлиб, сообщили российские военные.

"К вечеру обстановка в зоне деэскалации Идлиб резко обострилась. Бандформирования Джабхат ан-Нусры одновременно атаковали позиции правительственных войск в районах населенных пунктов Абу-Духур и Абу-Шарджа", - сказал начальник российского центра по примирению в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"На каждом направлении действовали бандгруппы численностью 150-200 боевиков на 15-20 пикапах с крупнокалиберными пулеметами", - сказал он.