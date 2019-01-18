Лавров назвал требования США по ракете 9М729 предлогом для выхода из ДРСМД

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Требование США уничтожить ракету 9М729 - это предлог для выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы выступаем, чтобы была полная транспарентность в том, как Россия соблюдает ДРСМД и как США соблюдают этот договор. Ровно об этом мы хотели говорить 15 января в Женеве. Нам достаточно грубо было в этом отказано, и был выдвинут ультиматум, согласно которому сами мы можем решить судьбу договора и нам всего-то нужно уничтожить все виды ракеты, все оборудование, связанное с ней, и пусковые установки и обеспечить регулярный приезд американских контролеров раз в три месяца, чтобы они все смотрели", - сказал Лавров на пресс-конференции.

"Изначально все это было задумано, чтобы создать предлог для выхода из договора", - отметил министр.

"Я не открою большой тайны о том, что когда президент Трамп объявил о выходе из договора, нам американские коллеги, специалисты в сфере контроля над вооружениями, объявили, что это решение окончательное и бесповоротное и заявление о том, что США выйдут из ДРСМД, не является приглашением к диалогу", - пояснил Лавров.

Разногласия по ДРСМД

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Президент США Дональд Трамп объявил 20 октября о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

Вслед за этим 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает договор. Ультиматум истекает 2 февраля, после чего США, как заявил Помпео, приостановят своё участие в ДРСМД, если Россия не выполнит требование.

В январе замгоссекретаря США Андреа Томпсон заявила в интервью газете "Коммерсант", что вариант с модификацией ракеты не рассматривается, и для сохранения ДРСМД необходимо уничтожить 9М729.

Россия обвинения отвергает и выдвигает встречные претензии к США, заявляя, что Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД. Также российская сторона считает нарушающими договор американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.