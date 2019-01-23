Москва предложила Вашингтону провести в Пекине консультации по ДРСМД

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Россия предложила США провести встречу по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств на полях совещания "ядерной пятерки" в Пекине 30-31 января, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"30-31 января заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и его коллега старший заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон... планируют находиться в Пекине для участия в совещании так называемой "ядерной пятерки". Повестка дня данного мероприятия гораздо шире проблематики ДРСМД", - сказала Захарова на брифинге в среду.

"Однако, учитывая особую актуальность сейчас ситуации вокруг ДРСМД, российская сторона открыта к продолжению отдельного разговора с американцами по этой теме", - отметила Захарова, добавив, что ответа от американской стороны пока не последовало.