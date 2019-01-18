Лукашенко не будет возражать против общей с РФ валюты, если это не рубль

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не возражает против создания в Союзном государстве единой валюты, которая должна быть отличной от российского рубля.

"Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях. Если вы приводите пример ЕС, хорошо - на принципах Евросоюза. Но чтобы условия были равные и подход", - заявил Лукашенко на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы.

Национальный банк Белоруссии ранее заявил, что обсуждать вопрос о создании единого эмиссионного центра в Союзном государстве Белоруссии и России преждевременно.

О готовности России и дальше углублять интеграцию с Белоруссией вплоть до создания общего эмиссионного центра, суда и других органов ранее говорил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Между тем Лукашенко также заявил, что столкнуть белорусов и россиян не получится, несмотря на отдельные попытки в этом направлении.

"Нас не удастся столкнуть - белорусов с россиянами. Не только с русскими. Вообще с россиянами. Это не тот путь, чтобы как-то получить в России кому-то от этого дивиденды. Не получится", - заявил Лукашенко.

Слова главы государства приводит госагентство БелТА.

"Я уже грубо говорил когда-то: мы сами русские, нас невозможно столкнуть друг с другом, белорус - это русский со знаком качества (я еще 20 с лишним лет назад сказал). На этой теме поиграть - это очень опасно", - подчеркнул президент.