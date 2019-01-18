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Что произошло за день: пятница, 18 января

Столкновение истребителей Су-34, долги Чечни по газу и звание почетного профессора для патриарха Кирилла

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись над акваторией Японского моря. Экипажи обоих самолетов смогли катапультироваться. Поисково-спасательные службы обнаружили одного летчика, его эвакуируют в Хабаровск. Изначально сообщалось о спасении двух пилотов, но затем Минобороны эту информацию опровергло. Спасательная операция продолжается в сложных погодных условиях. Источник сообщал, что один из самолетов смог сесть с отказавшим двигателем, но официально это не было подтверждено. По факту столкновения самолетов возбуждено уголовное дело.

- "Газпром" обжалует решение о списании 9 млрд рублей долга в Чечне. В компании не согласились с решением районного суда Грозного, который счел задолженность населения "безнадежной к взысканию", а массовое предъявление требований об оплате "создавало в обществе социальную напряженность и могла повлечь протестные выступления населения".

- Патриарх Кирилл удостоен звания почетного профессора Российской академии наук. В РАН пояснили, что глава РПЦ - большой популяризатор науки, участвовал в съемках телепередачи о науке "Очевидное - невероятное", ведущим которой был физик Сергей Капица. Впоследствии в Академии уточнили, что по данному вопросу еще будет проведено голосование.

- Владимир Путин согласился допустить немецких и французских специалистов в Керченский пролив. Как пояснил Сергей Лавров, президент РФ откликнулся на инициативу Ангелы Меркель позволить иностранным экспертам посмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию.

- СКР ответил на слухи о подрыве бомбы накануне Нового года в Магнитогорске. В ведомстве напомнили, что следов взрывчатки найдено не было и приоритетной остается версия взрыва бытового газа, а также следователи призвали не верить заявлениям террористов.

- Два человека погибли в Москве в результате падения наледи с крыши. На юго-востоке столицы женщина проигнорировала ограждения на месте очистки кровли, и на нее упал снег. Она скончалась Затем в центре Москвы на прохожего упала наледь с крыши подъезда дома. Мужчина не выжил.

- Ставшую жертвой насильников сотрудницу МВД Башкирии уволили. По словам источника, девушку-дознавателя и ее коллегу уволили "за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел" - за распитие спиртных напитков на рабочем месте.

- Александр Лукашенко не возражает против единой валюты Союзного государства, но ею не должен быть российский рубль. Президент Белоруссии также заверил, что не удастся столкнуть белорусов с россиянами и что, по его мнению, белорус - это русский со знаком качества.

- Россиянина задержали в Норвегии по подозрению в вооруженном нападении на женщину. По данным полиции, уроженец Башкирии ударил незнакомую женщину в спину ножом, она госпитализирована. Норвежские власти расценивают произошедшее как теракт. Посольство РФ подтвердило информацию о задержании.

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