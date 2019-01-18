Митрополит Епифаний заявил, что новая церковь Украины не подчиняется Константинополю

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Глава новой церкви Украины Епифаний Думенко подчеркивает, что томос об автокефалии четко прописывает ее независимость.

"Всем нашим противникам, которые говорят, что мы не имеем настоящей автокефалии и подчинены Константинополю: это неправда. Этот документ, томос, четко свидетельствует, что мы являемся независимой, автокефальной Святейшей церковью Украины", - заявил он на церемонии открытия памятника митрополиту Василию Липкивскому в Черкассах в пятницу.

В церемонии участвовал президент Украины Петр Порошенко.

15 декабря 2018 года в Киеве прошел объединительный собор, на котором была создана новая церковь Украины. 5 января 2019 года патриарх Варфоломей подписал томос о ее автокефалии.