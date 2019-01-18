В кафедральный собор украинского города Сумы подбросили взрывное устройство

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Неизвестные бросили взрывное устройство в притвор кафедрального Спасо-Преображенского собора украинского города Сумы в пятницу, во время вечернего богослужения, когда в храме было большое количество людей, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ. Как рассказали прихожане, устройство сработало - произошел взрыв, о силе которого свидетельствуют повреждения интерьера.

"Лишь по счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал", - отмечают в Украинской православной церкви.

Сообщается также, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники различных подразделений полиции и специалисты-взрывотехники. Выясняются обстоятельства происшествия.

В УПЦ подчеркивают, что православные верующие областного центра возмущены дерзким преступлением, совершенным на праздник Богоявления.

"Сумчане считают, что действия преступников являются прямым следствием той агрессивной риторики, которая в последнее время звучит в адрес православных граждан и разжигает вражду на религиозной почве, ведь целый ряд провокаций подобного рода произошел в Сумах в последнее время. Общее попустительство агрессии в отношении верующих и безнаказанность правонарушителей создает угрозу более серьезного преступления, которое и произошло сейчас", - отмечают в Украинской православной церкви.

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем телеграм-канале написал о произошедшем: "К сожалению, пока сбывается худший вариант сценария".