Microsoft откроет лабораторию инновационных технологий в Шанхае

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Американский софтверный гигант Microsoft Corp. и администрация шанхайского района Пудун подписали меморандум о создании в Шанхае лаборатории искусственного интеллекта (ИИ) и интернета вещей, пишет агентство "Синьхуа".

Ожидается, что лаборатория будет открыта в апреле 2019 года. Она станет для Microsoft первой подобной лабораторией в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и третьей в мире.

"Китайский рынок интернета вещей - крупнейший в мире. ИИ и интернет вещей имеют огромный потенциал в Китае", - отметил вице-президент Microsoft в Китае Роан Кан.

По его словам, новая лаборатория нацелена на углубление интеграции ИИ и интернета вещей, а также цифровую трансформацию таких отраслей, как обрабатывающая промышленность, розничная торговля, здравоохранение и госсектор.