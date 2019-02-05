Китайцы встретили лунный Новый год спокойно и без особых происшествий

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Ночь с 4 на 5 февраля в Китае прошла спокойно, без особых происшествий и серьезных дорожных аварий, сообщили местные СМИ со ссылками на власти.

Китайцы прошедшей ночью встретили Новый год по лунному календарю - Праздник весны - самый почитаемый и любимый праздник в году.

Весь Китай встречает праздник грохотом огромного количества хлопушек, отпугивающих "злых духов", и фонтанами красочных фейерверков, что, к сожалению, зачастую сопровождается пожарами и травмами.

Власти Пекина выделяют специальные места для фейерверков, внимательно следят за тем, чтобы соблюдались меры безопасности. Полиция, пожарная охрана, ведомства и предприятия жизнеобеспечения переходят на усиленный режим работы.

Так, мэр Пекина Чэнь Цзинин в новогоднюю ночь не сидел за праздничным столом с традиционными пельменями, а посетил ряд служб, обеспечивающих безопасность китайской столицы. Он не только поздравил сотрудников с праздником, но и проинспектировал их работу, из "первых рук" узнал о положении дел в городе.

Внимание властей обеспечению безопасности принесло плоды. Пекинское управление общественной безопасности сообщило, что в столице в пределах пятого транспортного кольца, которое считается границей городской черты, вечером 4 февраля и новогоднюю ночь, по предварительным данным, не было ни одного случая травм в результате использования фейерверков, не зафиксировано ни одного пожара.

Всего в городе "отмечены один случай ранения от фейерверков, что на 85,7% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, один пожар, что на 91,7% меньше, чем в то же время в прошлом году", говорится в сообщении.

Дорожная полиция также сообщила, что в масштабах всей страны не зафиксировано серьезных дорожно-транспортных происшествий.

Утром службам, отвечающим за чистоту городских улиц, предстоит большая работа - ежегодно после новогодней ночи им предстоит собрать и вывезти тонны остатков от хлопушек и фейерверков.