В многоквартирном доме в белорусском Мозыре взорвался газ

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В белорусском городе Мозырь в жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси.

"18 января в 15:39 в центр оперативного управления Мозырского районного подразделения МЧС поступило сообщение о том, что в Мозыре по Бульвару Юности в доме №63 во втором подъезде многоквартирного жилого дома произошел взрыв", - сообщили в МЧС Гомельской области.

По предварительным данным, причиной взрыва стала вспышка газовоздушной смеси, говорится в сообщении.

К месту происшествия выехали спасатели.

Сведений о пострадавших пока не поступало.