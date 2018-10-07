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Восемь человек погибли из-за взрыва газового баллона в Кишиневе

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В результате взрыва газового баллона в квартире в Кишиневе погибли восемь человек, есть много пострадавших, сообщила корреспонденту "Интерфакса" пресс-секретарь Департамента чрезвычайных ситуаций МВД Молдавии Лилиана Пушкашу.

По ее словам, взрыв произошел около 23:00 на 15-ом этаже двадцатиэтажного дома в жилом микрорайоне Рышкановка. Среди пострадавших, один из спасателей, который участвовал в работах по ликвидации последствий взрыва.

"Предположительно, взорвался газовый баллон в одной из квартир. Некоторые жильцы пользовались баллонами, так как дом не подключен к газу. На месте взрыва продолжают работать спасатели, пожарники и медики. Движение транспорта по Московскому проспекту закрыто, так как существует опасность дальнейшего обрушения дома", - сказала Пушкашу.

Спасатели проводят эвакуацию жильцов. Ситуация усугубляется тем, что на верхних этажах заклинило двери квартир, жильцы не могут покинуть свои квартиры.

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Теги: Молдавия, Кишинев
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