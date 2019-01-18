Суд над ограбившим банк на Шпицбергене россиянином начнется до конца февраля

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Суд Северного Тромса (Норвегия) в пятницу продлил срок задержания российскому гражданину, совершившему 21 декабря 2018 года попытку вооруженного ограбления банка в Лонгиербюене (Шпицберген), сообщило Генконсульство России на Шпицбергене.

"Российский гражданин чувствует себя хорошо. Жалоб на содержание нет. Просьб об оказании ему консульской помощи не высказывает", - сообщает генконсульство РФ.

По оценке назначенного норвежского адвоката, суд по существу дела может состояться до конца февраля, добавили в генконсульстве.

Имя и фамилию задержанного в Генконсульстве не называют, но ранее там сообщили, что норвежские правоохранительные органы предоставили ему возможность связаться с родственниками.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на сайт губернатора архипелага Шпицбергена, что утром 21 декабря 29-летний гражданин России с винтовкой проник в здание банка Sparebank 1 в Лонгиербюене и похитил 70 тыс. норвежских крон. В тот же день подозреваемый был задержан и доставлен в норвежский город Тромсё.

При этом норвежские СМИ отмечают, что ограбленный банк - единственный на Шпицбергене и что в истории острова никогда такого не случалось