Главные новости
В РоссииИнформация о спасении второго летчика Су-34 не подтвердиласьВ РоссииСКР призвал не верить заявлениям террористов по поводу взрыва в МагнитогорскеВ РоссииПатриарх Кирилл стал почетным профессором РАН
В мире

Суд над ограбившим банк на Шпицбергене россиянином начнется до конца февраля

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Суд Северного Тромса (Норвегия) в пятницу продлил срок задержания российскому гражданину, совершившему 21 декабря 2018 года попытку вооруженного ограбления банка в Лонгиербюене (Шпицберген), сообщило Генконсульство России на Шпицбергене.

"Российский гражданин чувствует себя хорошо. Жалоб на содержание нет. Просьб об оказании ему консульской помощи не высказывает", - сообщает генконсульство РФ.

По оценке назначенного норвежского адвоката, суд по существу дела может состояться до конца февраля, добавили в генконсульстве.

Имя и фамилию задержанного в Генконсульстве не называют, но ранее там сообщили, что норвежские правоохранительные органы предоставили ему возможность связаться с родственниками.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на сайт губернатора архипелага Шпицбергена, что утром 21 декабря 29-летний гражданин России с винтовкой проник в здание банка Sparebank 1 в Лонгиербюене и похитил 70 тыс. норвежских крон. В тот же день подозреваемый был задержан и доставлен в норвежский город Тромсё.

При этом норвежские СМИ отмечают, что ограбленный банк - единственный на Шпицбергене и что в истории острова никогда такого не случалось

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Шпицберген

Новости по теме

В мире
Лукашенко не будет возражать против общей с РФ валюты, если это не рубльЛукашенко не будет возражать против общей с РФ валюты, если это не рубль
Белорусский президент также напомнил свои слова "белорус - это русский со знаком качества"Подробнее
 Глава "Нафтогаза" не исключил прекращения транзита газа через Украину в 2020 годуГлава "Нафтогаза" не исключил прекращения транзита газа через Украину в 2020 году
Владимир Путин ранее заявлял, что Россия готова полностью загрузить оба "Северных потока", "Турецкий поток", но даже при таком объеме сохраняются возможности транзита через УкраинуПодробнее
 Экс-адвокат Трампа признал, что платил за улучшение результатов опросов в его интересахЭкс-адвокат Трампа признал, что платил за улучшение результатов опросов в его интересах
"Что касается статьи о фальсификации опроса в Wall Street Journal, то, что я сделал, было сделано по распоряжению и для единственной выгоды Трампа", - заявил он в твиттереПодробнее
 СМИ сообщили, что власти США рассматривают отмену пошлин на товары из КНРСМИ сообщили, что власти США рассматривают отмену пошлин на товары из КНР
Идея министра финансов Мнучина состоит в том, чтобы успокоить рынки, а также чтобы создать условия Китаю для более серьезных уступок в торговой войнеПодробнее
Посол КНР предупредил Канаду о последствиях в случае запрета оборудования HuaweiПосол КНР предупредил Канаду о последствиях в случае запрета оборудования Huawei
Дипломат призвал Оттаву принять "мудрое" решение при предстоящем внедрении мобильной связи пятого поколенияПодробнее
 Трамп отменил поездку делегации США в Давос из-за "шатдауна"Трамп отменил поездку делегации США в Давос из-за "шатдауна"
Ранее в Белом доме заявляли, что форум посетят министр финансов, госсекретарь и министр торговлиПодробнее
 США задумались о размещении в космосе спутников-перехватчиков баллистических ракетСША задумались о размещении в космосе спутников-перехватчиков баллистических ракет
Пентагон изучит соответствующие концепции и технологии в рамках новой стратегии США в области ПРО, объявленной ТрампомПодробнее
 США разместят на Аляске новые станции перехвата ракетСША разместят на Аляске новые станции перехвата ракет
Дональд Трамп также заявил, что США далеко продвинулись в работе над гиперзвуковыми ракетамиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 января6 фото
18 января
Фотохроника 18 января
Лучшие фото недели10 фото
18 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 17 января6 фото
17 января
Фотохроника 17 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииИнформация о спасении второго летчика Су-34 не подтвердиласьВ РоссииСКР призвал не верить заявлениям террористов по поводу взрыва в МагнитогорскеВ РоссииПатриарх Кирилл стал почетным профессором РАНВ РоссииПутин согласился допустить в Керченский пролив специалистов из Франции и ГерманииВ России"Газпром-Межрегионгаз" обжалует решение о списании 9 млрд рублей долга в ЧечнеМоскваВторой человек за день погиб от падения льда с крыши дома в Москве

На Дальнем Востоке обнаружено тело погибшего летчика Су-34

МКС "приподняли" над Землей для приема космических грузовиков

Правительство одобрило законопроект о "неуважительных" публикациях в интернете

Власти Колумбии обвинили в организации теракта в Боготе Армию национального освобождения

Насте Рыбке вызвали скорую в СИЗО

Пару блогеров арестовали на 10 суток за съемки клипа посреди Нового Арбата

Что произошло за день: пятница, 18 января

Столкновение истребителей Су-34, долги Чечни по газу и звание почетного профессора для патриарха Кирилла Подробнее

Суд над ограбившим банк на Шпицбергене россиянином начнется до конца февраля

Обвиняемый в шпионаже Уилан будет лично участвовать в заседании Мосгорсуда

Фотохроника 18 января

Фотохроника 18 января6 фото

Супруга экс-главы Интерпола попросила убежища во Франции

За пять лет в России вдвое сократилось количество банков

Беглов уволил четверых вице-губернаторов Петербурга

Распущенный русский экзархат Европы отказался подчиняться греческим митрополитам

Нерезиденты купили 40% ОФЗ на аукционах Минфина РФ 16 января

"Желтые жилеты" запланировали в субботу миллионную акцию протеста в Париже

Посольство РФ в Норвегии подтвердило задержание россиянина, напавшего с ножом в Осло

Судье из Краснодара, сбившему девушку на пешеходном переходе, грозит 15 суток

Медведев утвердил правила получения субсидий на покупку сельхозтехники

Возгорание на магистральном газопроводе в Ленобласти ликвидировано

Вручение диплома профессора РАН патриарху Кириллу отложили на неопределенный срок

Лучшие фото недели

Лучшие фото недели10 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');