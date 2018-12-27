Россиянин, арестованный в Норвегии за налет на банк на Шпицбергене, доволен условиями содержания

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Генконсульство России на Шпицбергене сообщило, что установило контакт с норвежским адвокатом российского гражданина, задержанного за попытку вооруженного ограбления банка в Лонгиербюене (архипелаг Шпицберген).

"Обвиняемый находится в Тромсё в предварительном заключении. Он удовлетворен тем, как с ним обращаются. Каких-либо жалоб у него нет", - сообщается в фейсбуке генконсульства РФ на Шпицбергене.

Как от отмечают российские дипломаты, россиянину рассказали, что он может обратиться за консульской помощью, но он пока о ней не попросил..

Норвежские правоохранительные органы предоставили ему возможность связаться с родственниками, добавили в генконсульстве, пообещав информировать о развитии ситуации.

Имя и фамилию задержанного в Генконсульстве не назвали.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на сайт губернатора архипелага Шпицбергена, что утром 21 декабря 29-летний гражданин России с винтовкой проник в здание банка Sparebank 1 в Лонгиербюене и похитил 70 тыс. норвежских крон. В тот же день подозреваемый был задержан и доставлен в норвежский город Тромсё.

При этом норвежские СМИ отмечают, что ограбленный банк - единственный на Шпицбергене и что в истории острова никогда такого не случалось.