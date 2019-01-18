Взорвавшимся в соборе в Сумах предметом оказался заряд для игры в страйкбол

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Украинские полицейские расследует в Сумах обстоятельства подрыва пиротехнического заряда для игры в страйкбол, произошедшего в Спасо-Преображенском соборе во время вечернего богослужения в пятницу, сообщает отдел коммуникаций главного управления Нацполиции в Сумской области Украины.

"Сегодня в 19:24 в полицию обратился служитель Спасо-Преображенского кафедрального собора и сообщил, что на входе в помещение неизвестные бросили шашку, которая и взорвалась", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Сумской области.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа и взрывотехники.

"Предмет, который взорвался, оказался не шашкой, а пиротехническим средством для игры в страйкбол, оснащенный зернами кукурузы. Помещение не повреждено, пострадавших нет" - отметили в полиции.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по статье "Хулиганство".