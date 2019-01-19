На Ровненской АЭС произошло отключение одного из энергоблоков от сети

Взрыв на нефтяном трубопроводе в Мексике унес жизни 20 человек

Его обвиняют в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества Подробнее

Россиянин Александр Жуков экстрадирован в США из Болгарии

18 января 14:47

Лукашенко не будет возражать против общей с РФ валюты, если это не рубль