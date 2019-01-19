Энергоблок Ровненской АЭС после сработавшей защиты вновь подключили к сети

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Энергоблок №3 Ровненской АЭС подключен в 11:59 по местному времени к сети после устранения замечаний, которые привели к его остановке, сообщила пресс-служба госпредприятия "НАЭК "Энергоатом".
"Продолжается набор мощности", - отметили в пресс-службе.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм. "Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было", - сказали на предприятии.
Как сообщалось, 18 января в 23:54 энергоблок №3 Ровненской АЭС был отключен от энергосети. Действием технологической защиты произошла посадка стопорных клапанов, отключение турбогенератора ТГ-5 от сети и снижение мощности реакторной установки блока до 37%.
Ровненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ровненской области в городе Вараш.
На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР -1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.