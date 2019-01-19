Энергоблок Ровненской АЭС после сработавшей защиты вновь подключили к сети

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Энергоблок №3 Ровненской АЭС подключен в 11:59 по местному времени к сети после устранения замечаний, которые привели к его остановке, сообщила пресс-служба госпредприятия "НАЭК "Энергоатом".

"Продолжается набор мощности", - отметили в пресс-службе.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм. "Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было", - сказали на предприятии.

Как сообщалось, 18 января в 23:54 энергоблок №3 Ровненской АЭС был отключен от энергосети. Действием технологической защиты произошла посадка стопорных клапанов, отключение турбогенератора ТГ-5 от сети и снижение мощности реакторной установки блока до 37%.