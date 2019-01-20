ПВО Сирии уничтожила семь израильских ракет

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Семь израильских ракет уничтожены расчетами комплексов противовоздушной обороны (ПВО) армии Сирии, сообщили в Национальном центре управления обороной России.
"Панцирь" и "Бук" - комплексы противовоздушной обороны российского производства.
"Силы противовоздушной обороны Сирийской арабской армии отразили воздушную атаку авиации ВВС Израиля по международному аэропорту Дювали на юго-востоке Дамаска. Зенитные ракетные комплексы "Панцирь" и "Бук" уничтожили семь израильских ракет", - говорится в сообщении центра.
Как рассказали российские военные, в атаке на аэропорт на юго-востоке Дамаска участвовали четыре израильских истребителя. "20 января 2019 года в 13:32 четыре самолета F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря нанесли удар авиационными управляемыми ракетами по территории Сирии", - сообщили в центре.
"Инфраструктура аэропорта не пострадала, - заявили российские военные. - Жертв и разрушений нет".
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.
Комплексы семейства "Бук" относятся к системам ПВО средней дальности. Современные модификации комплекса "Бук" способны поражать самолеты тактической и стратегической авиации, баллистические и авиационные ракеты, вертолеты, а также высокоточное оружие в полете.