В мире

ПВО Сирии уничтожила семь израильских ракет

По данным российских военных, истребители ВВС Израиля нанесли удар по Сирии из акватории Средиземного моря

ПВО Сирии уничтожила семь израильских ракет
Израильский истребитель F-16
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Семь израильских ракет уничтожены расчетами комплексов противовоздушной обороны (ПВО) армии Сирии, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

​"Панцирь" и "Бук" - комплексы противовоздушной обороны российского производства.

"Силы противовоздушной обороны Сирийской арабской армии отразили воздушную атаку авиации ВВС Израиля по международному аэропорту Дювали на юго-востоке Дамаска. Зенитные ракетные комплексы "Панцирь" и "Бук" уничтожили семь израильских ракет", - говорится в сообщении центра.

Как рассказали российские военные, в атаке на аэропорт на юго-востоке Дамаска участвовали четыре израильских истребителя. "20 января 2019 года в 13:32 четыре самолета F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря нанесли удар авиационными управляемыми ракетами по территории Сирии", - сообщили в центре.

"Инфраструктура аэропорта не пострадала, - заявили российские военные. - Жертв и разрушений нет".

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

Комплексы семейства "Бук" относятся к системам ПВО средней дальности. Современные модификации комплекса "Бук" способны поражать самолеты тактической и стратегической авиации, баллистические и авиационные ракеты, вертолеты, а также высокоточное оружие в полете.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Сирия, Дамаск, Израиль, F-16
В мире
ПВО Сирии уничтожила семь израильских ракетПВО Сирии уничтожила семь израильских ракет
По данным российских военных, истребители ВВС Израиля нанесли удар по Сирии из акватории Средиземного моряПодробнее
 Демократы отказались обсуждать инициативы Трампа до прекращения "шатдауна"Демократы отказались обсуждать инициативы Трампа до прекращения "шатдауна"
Республиканцы предложили оппонентам начать работу над компромиссным вариантом президента США Подробнее
 Президентом Конго стал оппозиционный кандидатПрезидентом Конго стал оппозиционный кандидат
Для утверждения результатов выборов понадобилось решение конституционного судаПодробнее
 В Бельгии "желтые жилеты" атаковали съемочную группу одного из телеканаловВ Бельгии "желтые жилеты" атаковали съемочную группу одного из телеканалов
Протестующие подозревают журналистов в работе на властиПодробнее
В Париже полиция задержала 12 участников акции "желтых жилетов"В Париже полиция задержала 12 участников акции "желтых жилетов"
Вместе с тем, как сообщили полицейские, в целом протест в городе проходит мирноПодробнее
 Украинский чиновник рассказал о покупке топлива из российской нефтиУкраинский чиновник рассказал о покупке топлива из российской нефти
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий объяснил, что покупать у Белоруссии топливо российского происхождения более выгодно, чем приобретать его в ЕвропеПодробнее
 Филарет снова объявил себя патриархом всея РусиФиларет снова объявил себя патриархом всея Руси
Глава бывшего Киевского патриархата, которого РПЦ предала анафеме еще в 1990-е, именует себя патриархом Киевским и всея Руси-УкраиныПодробнее
 Взрыв на нефтяном трубопроводе в Мексике унес жизни 20 человекВзрыв на нефтяном трубопроводе в Мексике унес жизни 20 человек
Предварительная версия причины инцидента — незаконная врезкаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 января6 фото
18 января
Фотохроника 18 января
Лучшие фото недели10 фото
18 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 17 января6 фото
17 января
Фотохроника 17 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПВО Сирии уничтожила семь израильских ракетВ РоссииРежиссера Алексея Красовского пригласили в полицию на допросВ миреДемократы отказались обсуждать инициативы Трампа до прекращения "шатдауна"СпортШарапова выбыла из Australian OpenВ миреВ Бельгии "желтые жилеты" атаковали съемочную группу одного из телеканаловВ миреФиларет снова объявил себя патриархом всея Руси

Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 79 человек

В Афинах в стычках с демонстрантами пострадали девять полицейских

Украинский депутат Вилкул выдвинут в президенты от "Оппозиционного блока"

Трамп из-за снегопадов пожелал, чтобы в США пришло немного глобального потепления

Федерер не смог попасть в четвертьфинал Australian Open

ПВО Сирии уничтожила семь израильских ракет

ПВО Сирии уничтожила семь израильских ракетПо данным российских военных, истребители ВВС Израиля нанесли удар по Сирии из акватории Средиземного моря Подробнее

Россияне не пострадали на пожаре в Куршевеле

Биатлонист Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Рупольдинге

Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковых машин

Митинг против передачи Курил Японии в Москве завершился без происшествий

Абэ сообщил о планах на встречу с Путиным на саммите G20 в Осаке в июне

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');