ПВО Сирии уничтожила семь израильских ракет

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Семь израильских ракет уничтожены расчетами комплексов противовоздушной обороны (ПВО) армии Сирии, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

​"Панцирь" и "Бук" - комплексы противовоздушной обороны российского производства. ​

"Силы противовоздушной обороны Сирийской арабской армии отразили воздушную атаку авиации ВВС Израиля по международному аэропорту Дювали на юго-востоке Дамаска. Зенитные ракетные комплексы "Панцирь" и "Бук" уничтожили семь израильских ракет", - говорится в сообщении центра.

Как рассказали российские военные, в атаке на аэропорт на юго-востоке Дамаска участвовали четыре израильских истребителя. "20 января 2019 года в 13:32 четыре самолета F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря нанесли удар авиационными управляемыми ракетами по территории Сирии", - сообщили в центре.

"Инфраструктура аэропорта не пострадала, - заявили российские военные. - Жертв и разрушений нет".