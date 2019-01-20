Что произошло за день: воскресенье, 20 января

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Режиссера комедии о блокадном Ленинграде "Праздник" Алексея Красовского пригласили на допрос в полицию. По данным источника "Интерфакса", его вызвали на беседу в управление экономической безопасности. Незадолго до этого YouTube временно заблокировал фильм, однако вскоре вернул к нему доступ, объяснив произошедшее системным сбоем.

- Израильские самолеты нанесли удар по Сирии из акватории Средиземного моря. Как сообщили российские военные, ракетные комплексы "Панцирь" и "Бук" сирийской армии перехватили семь израильских ракет.

- На Суворовской площади в Москве прошел митинг против передачи Курил Японии, организованный "Левым фронтом". Мероприятие завершилось без происшествий.

- На французском горнолыжном курорте Куршевель произошел крупный пожар, в результате которого погибли два человека и 10 пострадали.

- Дональд Трамп посетовал, что США не хватает немного глобального потепления после мощных снегопадов в 15 штатах американского Среднего Запада.