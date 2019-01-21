Израильский горнолыжный курорт Хермон закрыт из-за ситуации в Сирии

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В связи с обострением ситуации в Сирии горнолыжный курорт Хермон будет закрыт в понедельник, сообщает газета Times of Israel в понедельник.

В ночь на понедельник армия обороны Израиля сообщала, что начала атаку на иранские силы в Сирии.

"Мы начали наносить удары по целям иранского подразделения "Аль-Кудс" на территории Сирии. Мы предостерегаем сирийские вооруженные силы от попыток нанести ущерб израильским силам или территории Израиля", - говорится в заявлении Армии обороны Израиля, опубликованном в твиттере.

Как сообщало сирийское информагентство SANA, взрывы начали греметь в небе над Дамаском около 1:15 по местному времени (2:15 по Москве). Агентство уточняло, что средства ПВО Сирии отражали воздушную атаку на Дамаск со стороны Ливана, несколько целей уничтожено.

Ранее в воскресенье ПВО Сирии уже отразила авиаудары израильских ВВС. Удары наносили четыре израильских F-16 из акватории Средиземного моря. Российские военные сообщали, что семь израильских ракет были уничтожены расчетами комплексов ПВО Сирии.

Горный массив Хермон расположен на границе Израиля, Сирии, Ливана. Южные склоны частично переходят в Голанские высоты.