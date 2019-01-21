ПВО Сирии сбили большинство израильских ракет

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Средства ПВО Сирии отразили атаку большинства израильских ракет, направленных на сирийские территории, сообщает SANA со ссылкой на военный источник.

Собеседник агентства сообщил, что в 01: 10 (2:10 по Москве) в понедельник Израиль нанес "массированный удар с воздуха и с земли несколькими "волнами" управляемых ракет". Он добавил, что сирийские средства ПВО "немедленно справились с ситуацией" и "перехватили вражеские ракеты, сбив большинство из них до того, как они достигли своих целей".

Ранее агентство сообщало, что взрывы начали греметь в небе над Дамаском около 1:15 по местному времени (2:15 по московскому времени).

Уточнялось, что средства ПВО Сирии отражали воздушную атаку на Дамаск со стороны Ливана, несколько целей уничтожено.

В свою очередь, армия обороны Израиля сообщала, что начала атаку на иранские силы в Сирии.

"Мы начали наносить удары по целям иранского подразделения "Аль-Кудс" на территории Сирии. Мы предостерегаем сирийские вооруженные силы от попыток нанести ущерб израильским силам или территории Израиля", - говорится в заявлении Армии обороны Израиля, опубликованном в твиттере.