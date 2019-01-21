Что случилось этой ночью: понедельник, 21 января

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ГИБДД намерены обязать автовладельцев получать госномера по прописке. Постановление вступит в силу 4 августа 2019 года вместе с законом "О государственной регистрации транспортных средств".

- ПВО Сирии сбили большинство израильских ракет. Ночью Израиль нанес массированный удар с воздуха и с земли несколькими "волнами" управляемых ракет. В твиттере армия обороны Израиля сообщала, что начала атаку на иранские силы в Сирии.

- Мэй объявит "план Б" по Brexit. Детали нового плана премьера не разглашаются. Менее трети депутатов поддержали предыдущую "сделку" Терезы Мэй.

- В Правительстве одобрили строительство первого участка магистрали Москва-Казань. Участок высокоскоростной магистрали соединит подмосковный Железнодорожный с городом Гороховцем в Нижегородской области. Стоимость проекта оценивается в 621,55 млрд рублей.

- Митрополит Онуфрий призвал украинцев не покидать УПЦ. Он заявил, что новая церковная структура не продержится долго, а украинцы сдают экзамен богу на "верность Истине".