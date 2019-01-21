Состояние 26 богатейших миллиардеров оказалось равным достатку 3,8 млрд бедняков

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Состояние 26 богатейших людей мира оказалось сопоставимым с достатком 3,8 млрд бедных людей, свидетельствуют данные доклада международного объединения Oxfam.

По данным организации, в 2018 году миллиардеры стали богаче на 12%, в то время как уровень благосостояния бедняков понизился на 11%. За год состояние более 2 200 миллиардеров увеличилось на $900 млрд. По подсчетам Oxfam, в период 2017-2018 годов каждые два дня еще один человек зарабатывал первый миллиард.

В результате такого перераспределения, средства концентрируются в руках меньшего количества людей: в 2017 году с достатком беднейшей половины населения планеты можно было сопоставить имущество 43 миллиардеров, в 2016 году - 61.

В качестве примера в Oxfam привели главу компании Amazon Джеффа Безоса - самого богатого человека в мире. Даже 1% его состояния сопоставим с бюджетом Эфиопии на здравоохранение.

Для своего исследования компания Oxfam использовала данные Credit Suisse о благосостоянии людей в мире за период с июня 2017 года по июнь 2018 года, а также рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes за март 2018 года.