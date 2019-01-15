Для преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в год

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Дефицит годовых доходов всех россиян, чтобы каждому в стране дотянуть до уровня прожиточного минимума, оценивается в 800 млрд рублей, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

"Это дефицит приблизительно в доходах около 800 млрд рублей. То есть если полностью бедность побороть, точно раздать - чтобы каждый рубль точно дошел до семьи, где есть дефицит доходов - вот чтобы преодолеть бедность полностью, нужно около 800 млрд", - сказал Топилин на Гайдаровском форуме во вторник.

Вместе с тем он добавил, что "это не значит, что нужно просто взять деньги из бюджета" и погасить этот дефицит. По мнению министра, для борьбы с бедностью должны быть приняты системные меры, которые нашли отражение в стратегии правительства и майских указах президента. Речь идет, в частности, о развитии инфраструктуры, адресной поддержки семей с детьми и других мерах, пояснил Топилин.

"Первое, что должно быть в основе реализации этой задачи (борьбе с бедностью - ИФ) - это все мероприятия, которые реализуются в рамках указов. Возьмем, допустим, строительство дорог. Естественно, все это будет влиять на то, что будут создаваться рабочие места, высокодоходные рабочие места", - сказал Топилин.