WhatsApp ограничил пересылку сообщений для борьбы с фейк-новостями

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Мессенджер WhatsApp ограничил до пяти раз возможность переслать одно и то же сообщение в борьбе с распространением фейковых новостей, сообщает в понедельник "Би-Би-Си".

До сих пор пересылать одно и то же сообщение можно было до 20 раз.

Подобное ограничение полгода назад уже было введено в Индии после того, как власти обвинили WhatsApp в тиражировании ложных новостей, которые стали причиной нескольких десятков случаев линчевания. Компания признала эксперимент успешным и решила распространить его на всех пользователей.

"Би-Би-Си" отмечает, что новый лимит позволит отправить одно и то же сообщение не более чем 1280 пользователям, тогда как раньше эта цифра составлял больше 5 тысяч человек (в группе в WhatsApp может быть максимум 256 человек).

Таким образом, новое ограничение в целом существенно снизит количество сообщений, отправляемых через WhatsApp по всему миру, пишет "Би-Би-Си".