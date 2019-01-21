Китайские власти подтвердили рождение CRISPR-детей и еще одну беременность

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Власти Китая объявили о предварительных результатах расследования работы генетика Цзянькуя Хэ, заявившего в прошлом году о рождении первых в мире CRISPR-детей, сообщает газета South China Morning Post.

Таким образом, официально подтверждено существование близняшек Лулу и Наны. Кроме этого, власти сообщили еще об одной беременности участницы эксперимента Хэ.

Как утверждают СМИ, ученый проводил исследования самостоятельно, никому не сообщал о своей работе, грубо нарушил этические нормы и законы Китая, подделав результаты этической экспертизы своего эксперимента.

Цзянькуя Хэ ранее рассказал, что в ноябре родились близняшки, у которых он отключил ген CCR5, чтобы попытаться создать устойчивость к заражению ВИЧ. Ученый дал интервью агентству Associated Press, но научной статьи о его исследовании не было.

Расследования по итогам работы ученого проводят Китайская Национальная комиссия по здравоохранению, университет и больница, в которых работал Хэ. Коллеги осудили его, а власти страны приостановили работу над экспериментом.

Генетик между тем успел объявить, что еще одна участница его исследования уже беременна. В декабре ученого видели в университетской гостинице под охраной людей из неизвестного ведомства.

Власти провинции Гуандон решили держать детей и женщину с пока еще не родившимся ребенком под медицинским наблюдением.

Агентство "Синьхуа" сообщает, что Хэ и все, кто связан с проектом использования CRISPR в репродуктивных технологиях (в Китае это запрещено), будут наказаны, но не уточняется, как именно.