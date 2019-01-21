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Что произошло за день: понедельник, 20 января

Пожар на судах близ Керченского пролива, санкции ЕС против ГРУ и объединение "Дикси" и "Красного и белого"

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Совет ЕС по иностранным делам утвердил в понедельник введение санкций в отношении лиц, которые считаются причастными к использованию и развитию химического оружия. В опубликованном списке ЕС фигурируют начальник ГРУ Игорь Костюков, его первый заместитель Владимир Алексеев, а также Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

- Два судна, в том числе танкер-газовоз, загорелись в Черном море в районе Керченского пролива. Пожар произошел на судах "Канди" и "Маэстро", находившихся на стоянке в нейтральных водах. После ЧП самостоятельно удалось эвакуироваться 31 моряку. На данный момент известно о нескольких погибших.

- Владельцы "Дикси" и "Бристоля" решили объединиться с сетью "Красное и белое". В результате будет создан третий по обороту ритейлер в России.

- Голосование о присвоении патриарху Кириллу и Валентине Матвиенко звания почетного профессора РАН отменено. В академии заявили о необходимости сначала обсудить процедуру. Ученые из "Клуба 1 июля" поставили под сомнение процедуру присвоения звания и выступили с критикой ситуации, в которой патриарха и спикера объявили победившими номинантами до голосования академиков.

- Роскомнадзор начал административное производство в отношении Facebook и Twitter, так как они не представили конкретных планов локализации баз данных российских пользователей.

- Китайские власти подтвердили рождение CRISPR-детей и еще одну беременность. В ноябре ученый Цзянькуй Хэ объявил, что в результате удачного эксперимента впервые в истории родились генномодифицированные дети.

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