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Власти Венесуэлы заявили о подавлении мятежа среди служащих Нацгвардии

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Группа военных, пытавшихся организовать мятеж, сдались и находятся под контролем вооруженных сил страны, сообщает пресс-служба венесуэльской армии.

В распространенном коммюнике отмечается, что речь идет об "ограниченной группе служащих Национальной гвардии, которые утром (по местному времени) завладела оружием и под угрозой расправы взяли в заложники четверых коллег".

Чрезвычайное происшествие случилось в одной из казарм Каракаса.

Венесуэла живет в состоянии затяжного кризиса в социальной сфере, экономике и политике. Недавно на второй срок в стране вступил президент Николас Мадуро, выборы которого многие страны признали нелегитимными.

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Теги: Венесуэла

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