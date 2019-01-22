Россия выдвинула свою систему госуслуг на конкурс IT-проектов ООН

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Созданная в России система оказания государственных услуг через сеть МФЦ, а также портал обратной связи с получателями услуг "Ваш контроль" заявлены на участие в конкурсе, проводимом подведомственным ООН Всемирным саммитом по вопросам информационного общества (World Summit on the Information Society).

На конкурсе отмечаются проекты по успешному развитию, связанные с использованием IT.

В центрах госуслуг, работающих по принципу "одного окна", предоставляются 29 услуг федерального уровня и 100-150 региональных и муниципальных услуг, говорится в пресс-релизе Минэкономразвития. Система "Ваш контроль" позволяет каждому гражданину оценить качество предоставления ему государственной или муниципальной услуги на всей территории страны, при этом доля положительных ("хорошо" и "отлично") оценок граждан достигла 96%, сообщает ведомство.

Среднее время ожидания в очереди в многофункциональных центрах в 2018 году сократилось до 15 минут, говорил ранее заместитель министра экономического развития Савва Шипов, в то время как еще в 2010 году люди иногда часами простаивали в очередях за получением госуслуг.

Система "Ваш контроль" работает с 2012 года. Ежемесячно через систему оценивается более 2 млн услуг, что, по оценкам экспертов, делает ресурс самым масштабным из всех подобных в мире. Главный канал поступления оценок - это смс, которые рассылаются гражданам, посетившим точки оказания различных госуслуг.