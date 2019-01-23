Украинские пограничники в 2018 году сняли отпечатки пальцев у полумиллиона россиян

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В течение 2018 года более 650 тысяч иностранных граждан сдали свои биометрические данные, из них более 500 тысяч - граждане России. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

С начала 2019 года более 11 тысяч россиян предоставили свои биометрические данные при въезде на Украину.

"Только с начала года уже почти 12 тысяч иностранных граждан сдали отпечатки пальцев, из них более 11 тысяч - это именно граждане РФ. То есть это основная категория, с которой мы работаем", - сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве.

Слободян рассказал, что 157 пунктов пропуска оснащены системой биометрического контроля.

Комментируя инициативу министра иностранных дел Украины Павла Климкина относительно необходимости введения биометрического визового режима с Россией, Слободян отметил: "Мы готовы к такому виду контроля. Если решение будет принято, то граждане РФ будут пользоваться не просто загранпаспортами, а биометрическими загранпаспортами... Мы с 2017 года уже работаем с биометрическими документами, с 2018 года мы работаем с биометрическими данными, то есть для нас нет сложностей в том, чтобы проводить такой контроль".

Как сообщалось, с 1 января 2018 года в пунктах пропуска на государственной границе в полном объеме заработала система фиксации биометрических данных граждан 71 государства, откуда могут исходить те или иные угрозы для украинцев и национальной безопасности Украины, и лиц без гражданства. Для создания системы были дооборудованы 157 пунктов пропуска.

Решение об усилении пограничного контроля было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины 10 июля 2017 года. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о въезде в страну по биометрическим паспортам в конце августа.