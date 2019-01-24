Гон ушел с поста главы Renault

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Карлос Гон в ночь на среду подал в отставку с поста председателя совета директоров и главного исполнительного директора Renault SA, сообщил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в кулуарах экономического форума в Давосе, пишет Figaro.
Главной задачей нового руководства Renault станет "консолидация альянса Renault и Nissan", отметил министр. "Я уверен, что альянс сохранится", - заявил он.
Совет директоров Renault проведет в четверг заседание, на котором планирует принять решение о назначении новых руководителей компании вместо Гона, который находится под следствием в Японии.
Как ожидается, председателем совета директоров Renault будет назначен CEO Michelin Жан-Доминик Сенар, а исполняющий обязанности главного исполнительного директора Renault Тьерри Боллоре станет постоянным CEO компании.
Правительство Франции является крупнейшим акционером Renault с долей в размере 15%.
Во вторник суд Токио вновь отказался отпустить из-под стражи Гона, который в ноябре был арестован по обвинению в сокрытии доходов на общую сумму в 9,1 млрд йен ($830 млн).
22 ноября совет директоров Nissan проголосовал за отставку Гона с поста председателя концерна. Газета Financial Times тогда писала, что руководство Nissan может использовать ситуацию для пересмотра условий альянса с французской Renault, который обсуждался перед арестом Гона. Выручка Nissan примерно на 60% превышает продажи Renault, однако у французской компании больше полномочий в рамках альянса, отмечало издание.
Гон занимал руководящие посты в Renault с конца 1996 года. В 1999 году, когда Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, он был переведен в японскую компанию на должность директора по производству, а годом позже стал ее президентом и гендиректором. С 2005 года параллельно совмещал должности президента и гендиректора Renault, а с 2009 года также возглавил ее совет директоров. В декабре 2016 года был избран председателем совета директоров Mitsubishi.
В апреле 2017 года Гон передал полномочия CEO Nissan Хирото Саикаве, но остался во главе совета директоров.
В 2013-2016 годах Гон возглавлял совет директоров "АвтоВАЗа".