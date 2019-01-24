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Грузия признала, что находится на грани эпидемии кори

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Число заболевших корью в Грузии на сегодняшний день достигло 580 человек, заявил на пресс-конференции в четверг научный директор Национального центра по контролю за заболеваниями минздрава Грузии Паата Имнадзе.

"Сейчас у нас широкомасштабная эпидемическая вспышка и фактически мы находимся на грани эпидемии", - сказал Имнадзе.

По его словам, больше всего случаев заболевания корью встречается в Тбилиси, а также в регионах - Самегрело, Имерети и Кахетии.

Имнадзе отметил, что в связи с эпидемической вспышкой кори в стране начата активная кампания по вакцинации.

"В отличие от гриппа корь ничего не остановит кроме вакцины", - подчеркнул он.

С целью предотвращения массового распространения кори вакцинация для лиц в возрасте от года до 19 лет становится обязательной. При этом, как заявляют в минздраве, контроль за проведением вакцинации будет крайне строгим.

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