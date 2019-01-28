Роспотребнадзор сообщил о случаях заболевания корью в московских школах

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - С 25 января в двух столичных школах обнаружены очаги заболевания корью среди непривитых детей, сообщили "Интерфаксу" в столичном управлении Роспотребнадзора в понедельник.

"В школе №1434 на улице Раменки заболело корью трое детей из одной семьи, в школе №1797 на 1-й Гражданской улице - еще один ребенок. Все заболевшие дети не были привиты от кори", - сказал собеседник агентства.

В связи с этим, по его словам, в этих школах организованы медицинские осмотры и наблюдение за учащимися и сотрудниками; непривитые дети и сотрудники, ранее не болевшие корью, прививаются.

При этом в школах отменены массовые мероприятия, введен временный отказ в приеме на работу или отстранение от работы сотрудников, не привитых против кори и не болевших корью сроком на 21 день.

"При выявлении случая кори в образовательном учреждении не привитые и не болевшие корью дети и подростки также отстраняются от посещения учреждения сроком на 21 день", - отметили в управлении.

Там напомнили, что корь является острым инфекционным заболеванием с высоким уровнем восприимчивости: в случае контакта с больным корью не привитые заболевают в 100% случаев. При этом вирус кори может распространяться на значительные расстояния с током воздуха.