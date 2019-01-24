Более 60 талибов убиты на северо-западе Афганистана

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Военные силы Афганистана совместно с международной коалицией уничтожили свыше 60 боевиков террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ) в провинции Фарьяб на северо-западе страны, сообщили в четверг местные СМИ.

"В результате наземной операции при поддержке ВВС Афганистана в координации с международными коалиционными силами в месте Шах-Гура уезда Кайсар провинции Фарьяб убит 61 боевик радикального движения "Талибан", - сообщили СМИ со ссылкой на начальника пресс-центра полиции провинции Абдул Карима Юриша.

Еще три экстремиста были арестованы, отметил Юриш. Среди убитых оказался Мавлави Гандам Али, ответственный за финансирование боевиков в пяти северных провинциях и являющийся иностранным гражданином, а также теневой глава администрации талибов в уезде Кайсар, сказал глава пресс-центра.

Он добавил, что за последний месяц афганские и коалиционные силы нанесли более 12 воздушных и наземных ударов по позициям боевиков на территории провинции, уничтожено более восьми баз талибов и 80 транспортных средств экстремистов.