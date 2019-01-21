126 человек погибли в Афганистане при атаке талибов на военную базу

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В результате атаки боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ) в афганской провинции Майдан-Вардак погибли 126 сотрудников служб безопасности этой страны, сообщает в понедельник агенство Reuters со ссылкой на высокопоставленного источника в министерстве обороны Афганистана.

"У нас есть информация, что 126 человек погибли при взрыве в военном тренировочном центре", - сказал источник агентства на условиях анонимности.

По его словам, в понедельник утром боевики врезались в КПП базы на автомобиле, начиненном взрывчаткой. Они подорвали его на территории кампуса Национального директората безопасности (спецслужба Афганистана, ведущая разведывательную деятельность). После взрыва двое нападающих начали стрелять по солдатам, что также унесло много жизней. Впоследствии стрелков удалось ликвидировать.

Информацию о более чем сотне жертв подтвердил еще один источник агентства в провинции Майдан-Вардак.

Утром сообщалось, что в результате атаки на эту военную базу погибли не менее 12 человек, более 30 получили ранения.