США пообещали народу Венесуэлы гуманитарную помощь более чем на $20 млн

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил планы Вашингтона оказать венесуэльцам гуманитарную помощь.

"Мы готовы обеспечить гуманитарную помощь на сумму более $20 млн народу Венесуэлы. Эти средства позволят преодолеть жесточайшую ситуацию с обеспечением продовольствием и медикаментами", - сказал он на заседании постоянного Совета Организации американских государств (ОАГ).

Глава американской дипломатии также призвал другие страны ОАГ поддержать оппозицию в Венесуэле.

Накануне Помпео уже заявлял, что США "готовы направить гуманитарную поддержку венесуэльцам, как только это позволят условия".

23 января в ходе акции протеста в Каракасе лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. Его признали лидером Венесуэлы, в частности, власти США, Канады, ряда латиноамериканских стран.

В свою очередь Мадуро обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы и объявил, что решил разорвать отношения с Вашингтоном.