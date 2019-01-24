Что произошло за день: четверг, 24 января

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену. При этом по обвинениям в посягательстве на территориальную целостность страны экс-президент Украины был оправдан. Защита Януковича, который находится в России, намерена обжаловать приговор.

- Владимир Путин официально выразил поддержку Николасу Мадуро, пообщавшись с действующим президентом Венесуэлы по телефону. Дмитрий Песков подчеркнул, что неуместно рассуждать о предоставлении венесуэльскому лидеру убежища в РФ, а российский МИД обратился к Вашингтону и предостерег США от военного вмешательства в дела этой южноамериканской страны. США же вновь подтвердили готовность направить в Венесуэлу гуманитарную помощь в размере $20 млн. В конфликт оказались вовлечены Facebook и Instagram, которые заверили, что не отбирали верифицирующую "галочку" у Мадуро, так как ее и не было, но Вячеслав Володин их уже раскритиковал.

- Спикер Новгородской думы объяснила свои слова о деньгах, которые не нужны женщинам старше 30 лет. Елена Писарева, которая заявляла, что родившим ребенка после 30 "никакие деньги уже не нужны, потому что женщина идет осознанно на этот шаг", заверила, что власти будут стараться помогать всем. Но пока есть средства только для молодых матерей.

- В Москве задержан бывший замминистра энергетики Вячеслав Кравченко. По информации источника, экс-чиновник подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

- Система быстрых платежей будет запущена в России 28 января. В перспективе она позволит совершать мгновенные платежи в режиме 24/7, в том числе с использованием QR-кода или мобильного телефона получателя средств. В тестировании системы уже участвуют 12 банков, включая ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Тинькофф банк и другие.

- Китайские ученые впервые создали клонов генетически отредактированной обезьяны. В результате эксперимента появились пять особей макака-крабоеда, у которых искусственно отключен ген, отвечающий за регуляцию циркадного ритма. В результате обезьяны меньше спят, у них возникают депрессивные состояния и "поведение, похожее на шизофрению".

- В выходные Москву ждет самый мощный за зиму снегопад. По прогнозам синоптиков, метель и сильный ветер придут в субботу и продержатся все воскресенье. К утру понедельника в столице выпадет 14-17 мм осадков.