Посольство США в Венесуэле предупредило о возможном продолжении беспорядков

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Сотрудники посольства США в Венесуэле предупредили сограждан, что в ближайшие дни акции протеста в Венесуэле, вероятно, продолжатся.

"Предупреждаем граждан США, что акции протеста могут продолжиться до конца недели", - отмечается в заявлении дипмиссии.

В среду в Венесуэле прошли масштабные акции протеста против правительства. В ходе акции протеста в Каракасе лидер венесуэльской оппозиции и отправленный в отставку глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. Его признали лидером Венесуэлы, в частности, власти США, Канады, ряда латиноамериканских стран.

В четверг обстановка была значительно менее напряженной.