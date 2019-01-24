Беспорядки в Венесуэле унесли жизни 26 человек

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Столкновения во время акций протеста оппозиции в Венесуэле за последние дни приведи к гибели не менее 26 человек, сообщают испаноязычные СМИ со ссылкой на данные неправительственной организации OVCS.

В ней отметили, что речь идет только о данных по тем погибшим, которых уже удалось опознать.

Как сообщалось, крупные акции протеста прошли в Венесуэле в среду. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Лидер страны Николас Мадуро заявил, что не намерен уходить со своего поста.