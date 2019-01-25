Трамп предложил Сенату кандидата на должность замгоссекретаря по энергетике

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предложил Сенату кандидатуру предпринимателя Кита Крака на должность замгоссекретаря по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды.

Согласно информации, опубликованной на сайте Белого дома, на этой должности К.Крак должен заменить Кэтрин Новелли, которая подала в отставку в январе 2017 года.

Кроме того, Трамп предлагает Крака на должность заместителя управляющего от США в Европейский банк реконструкции и развития, Международный банк реконструкции и развития и Межамериканский банк развития.