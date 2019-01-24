Экс-адвокат Трампа получил из сенатского комитета повестку на слушания

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Комитет Сената США по делам разведки направил повестку экс-адвокату президента страны Дональда Трампа - Майклу Коэну явиться на слушания, передает в четверг телеканал Fox News.

Представитель Коэна Ленни Дэвис сообщил телеканалу, что комитет возглавляемый республиканцем Ричардом Берром и сенатором-демократом Марком Уорнером, направил в четверг утром Коэну повестку явиться на слушания комитета.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на Дэвиса сообщило, что Коэн принял решение о переносе своих слушаний в комитете по надзору Палаты представителей США, которые были назначены на 7 февраля.

Ранее издание The Hill сообщало со ссылкой на двух конгрессменов-республиканцев Марка Медоуза и Джима Джордана, что Коэн на слушаниях отказался бы от вопросов, связанных с расследованием, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер о предполагаемых связях предвыборного штаба Трампа с Россией.

Кроме того, Коэн не желал отвечать на вопросы о своей вовлеченности в схемы по выплатам денег женщинам, которые утверждали, что у них были интимные связи с Трампом до президентских выборов 2016 года.

Коэн в рамках расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы США 2016 года, которое проводит Мюллер, признал вину в даче ложных показаний Конгрессу США относительно контактов с россиянами по этому проекту. В Конгрессе он заявил, что прекратил все контакты с россиянами по проекту строительства Trump Tower в январе 2016 года. Затем он признался, что вел переговоры до июня 2016 года.