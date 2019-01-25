Кандидат в президенты Украины Зеленский пообещал референдум по НАТО и скоростной интернет для всех

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский в случае победы готов провести реформу правоохранительных органов, организовать референдум о вступлении страны в НАТО и ввести экономический паспорт украинца.

"Движение Украины в НАТО и другие безопасностные объединения - залог нашей безопасности, в которую я верю и которая должна получить подтверждение путем всеукраинского референдума", - говорится в программе кандидата.

Зеленский считает, что армия должна быть "престижной службой, где полученные навыки и знания будут успешно применены и в реальном секторе экономики", а бюджет на армию должен перестать быть "кормушкой" для "кабинетных генералов", а должен обеспечить достойные условия службы и развитие солдата. "Мое задание - сделать так, чтобы зарплата военнослужащих была на уровне НАТОвских стандартов", - отмечает он.

"Органы правопорядка должны прекратить заниматься экономическим давлением на бизнес и вернуться к выполнению своих прямых обязанностей по обеспечению безопасности граждан. Время вернуть доверие к правоохранительным органам, которое мы лелеяли в начале реформы. СБУ не будет заниматься экономическими преступлениями", - говорится в программе В.Зеленского.

Он также собирается поставить вопрос перед гарантами по Будапештскому меморандуму и партнерами из ЕС о поддержке стремления Украины завершить войну, "вернуть временно оккупированные территории" и "заставить РФ возместить нанесенный ущерб".

Кроме того, Зеленский намерен ввести на Украине "экономический паспорт". "Необходимо внедрить экономический паспорт украинца. Каждый ребенок будет иметь право накапливать на своем счету часть от реализации государством благ (недра, земли и прочее). По достижении совершеннолетия ребенок получает эти накопления как собственный стартовый капитал", - говорится в предвыборной программе Зеленского.

Кандидат собирается ввести одноразовую "нулевую декларацию" для бизнеса при декларации и легализации своих доходов.

Также Зеленский обещает обеспечить всех граждан доступом к скоростному интернету.

Зеленский, по данным опросов, входит в тройку лидеров президентской гонки вместе с действующим главой государства Петром Порошенко и председателем партии "Батьковщина" Юлией Тимошенко.