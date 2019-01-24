Шоумен Зеленский вышел из состава кипрской компании, владеющей кинобизнесом в РФ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Шоумен Владимир Зеленский, заявивший о своем намерении участвовать в выборах президента Украины, вышел из состава кипрской компании Green Family LTD, которой принадлежит российская кинокомпания "Грин Филмc", фигурировавшая в журналистском расследовании программы "Схемы", сообщает ТСН.

В сюжете сообщается, что эта компания принесла владельцу прибыль в $13 млн. В команде Зеленского объясняли, что эти деньги являются авторскими отчислениями за снятые до начала военных действий в Донбассе ленты.

"28 лет наши политики чего-то там обещают, а потом обязательно врут. Я не хочу быть таким, мне неприятно быть таким. Поэтому я пообещал - я сделал. И мне для этого пять лет ждать не надо", - сказал Зеленский в видеообращении, показанном ТСН.

17 января журналисты программы расследований "Схемы" (совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый") сообщили, что нашли три российские компании, которые занимаются производством кинофильмов и телевизионных программ. Конечными владельцами этих трех компаний указаны Владимир Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры, а также соратник бизнесмена Игоря Коломойского Тимур Миндич.

В расследовании указывается, что, по данным реестра прокатных удостоверений кинолент в Российской Федерации, компания "Грин Филмс" продолжила продюсировать фильмы в России после начала военных действий на востоке Украины в 2014 году. Речь идет о фильмах "8 новых свиданий" (2014 год), "Между нами, девочками" (2015 год), "Петля Нестерова" (2015 год), "8 лучших свиданий" (2016 год).

Программа "Схемы" напомнила, что в конце декабря 2018 года В.Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что последний фильм "Квартал 95" делал с российскими коллегами в 2012 году, а в эфир он выходил в 2014 году.

Сам Зеленский в видеообращении заявил: "Мы не работаем в России, после того что Россия сделала с Украиной. Мы туда не ездим, я там не выступаю... Мы торгуем интеллектуальными правами.... Деньги от роялти, от продажи этих прав поступают на разные западные компании, оттуда эти деньги возвращаются в Украину, и именно в Украине мы эти деньги тратим: на наших работников, на производство нашего контента, мы работаем только в нашей стране".

Однако 19 января Зеленский подтвердил, что в России до сих пор работает компания, которая частично связана с ним, но пообещал выйти из нее в ближайшее время.