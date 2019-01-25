Четыре американских военных самолета провели разведку у границ России

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Разведывательные самолеты США в пятницу осуществили многочасовые полеты у Черноморского побережья России, а также у российских границ в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Так, по их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon длительное время курсировали вблизи побережья Крыма и Кубани, находясь над международными водами Черного моря. При этом морской разведчик P-8A Poseidon в районе Севастополя приближался к побережью на расстояние около 33 км.

Одновременно в районе румынского побережья летал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS.

Тем временем, вблизи границ Ленинградской и Псковской области выполнял полет еще один американский самолет радиотехнической разведки RC-135V, находясь в воздушном пространстве Эстонии и Латвии. Кроме того, вблизи морских границ Калининградской области был зафиксирован полет морского разведчика P-8A Poseidon.