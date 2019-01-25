Танкеры с нефтью из РФ и Казахстана встали в очередь на проход через Босфор и Дарданеллы

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Нефтетанкеры, перевозящие примерно 36 млн баррелей нефти из черноморских портов, преимущественно российской и казахстанской, стоят в очередь на проход через ключевые турецкие проливы, свидетельствуют данные портового оператора Tribeca Shipping.

В очередь на проход через Босфор и Дарданеллы - 45 судов, включая 17 танкеров Suezmax и 25 - класса Aframax.

Время ожидания прохода через проливы для танкеров, покидающих Черное море, составляет более 15 дней - это существенно выше обычного уровня (5-6 дней) и является максимумом, по крайней мере, с 2014 года.

В обратном направлении время ожидания составляет порядка 17 дней, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Tribeca.

По данным Tribeca, задержки обусловлены, главным образом, введением Турцией новых правил прохода судов в сентябре прошлого года. Новые правила, в частности, требуют сопровождения буксира для большего количества судов, чем предыдущие.

Еще одним фактором, ограничивающим движение через Босфор и Дарданеллы, являются неблагоприятные погодные условия.

Проливы Босфор и Дарданеллы являются ключевыми транзитными точками для экспорта российской нефти из черноморских портов. Ежегодно через них перевозится свыше 120 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Закрытие проливов приводит к перебоям с поставками нефти из России, Казахстана и Азербайджана.